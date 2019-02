La douane s’implique

à l’occasion de la journée internationale des douanes (le 26 janvier) et de la journée mondiale de la lutte contre le cancer (4 février), consacrée à la prévention, à la détection et au traitement du cancer, l’inspection divisionnaire des douanes de Béjaïa, en partenariat avec les associations caritatives qui luttent contre le cancer, en l’occurrence l’association « Tudert » qui active beaucoup à Béjaïa et l’association « Les mains tendues aux cancéreux », a organisé, avant-hier, la première session nationale de lutte contre le cancer.

La première demi-journée, où sont inscrites plus de 150 patientes, précisera la chef de bureau des relations publiques, Mme Zaidi Lynda, est consacrée uniquement aux personnels féminins de la gendarmerie, des douanes, de la police, de la protection civile, des personnels des pénitenciers, des garde-côtes et autres personnels féminins des corps constitués. Le temps qui reste soit une journée et demie est réservé au grand public, c’est à dire aux femmes âgées de plus 40 ans.

La douane étant une administration citoyenne, le dépistage est donc totalement gratuit. Pour la réussite de cette opération précise, Mme Zaidi Lynda, il a été mobilisé 10 médecins, 5 sages-femmes et un psychologue, qui sont venus du CHU Khellil Amrane, de la clinique d’accouchement de Targa-Ouzemour et des associations qui participent à cette opération.

Dans le cas où le dépistage est positif, la patiente est orientée vers le docteur Belouze à la clinique d’accouchement de Targa-Ouzemmour ou au CHU de Sétif pour des examens approfondis. Pour la prise en charge des patientes des corps constitués, la mutuelle a signé des conventions avec des cliniques spécialisées dans le traitement du cancer et qui sont: la clinique Atena de Constantine, la clinique de Blida, la clinique El-Azhar d’Alger et l’hopital privé Mahmoudi de Tizi-Ouzou, où les frais sont pris en charge à hauteur de 60 % par la mutuelle et les 40 % sont à la charge de la patiente.

Cette action, dira encore Mme Zaidi Lynda, «entre dans le cadre de la modernisation de l’administration des douanes qui lutte contre cette maladie laquelle prend plus d’ampleur chaque année». Cette session, assure notre interlocutrice, sera répétée l’année prochaine où l’on s’intéressera peut-être aux enfants touchés par la leucémie.

B Mouhoub.