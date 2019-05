La mine de zinc bientôt relancée

Le projet de la mine de zinc de Tala Hamza qui, de l’avis de certains experts, vaut son pesant d’or, est sur le point d’être relancé, avons-nous appris d’une source proche du dossier. Mis sous le boisseau depuis plusieurs années consécutivement à son gel financier, le projet est en voie de réactivation, à la faveur de son dégel par les pouvoirs publics. «La relance de ce projet d’envergure se fera aussitôt après délivrance du permis d’exploitation.

Toutes les parties concernées ont été instruites de faciliter et d’accompagner son aboutissement. Les responsables de la société australienne WMZ n’attendent que le feu vert des autorités et l’achèvement de la procédure administrative pour installer leur chantier», a indiqué notre source. Contactés par nos soins, les responsables de la municipalité de Tala Hamza saluent la levée du gel de ce projet prometteur, dont ils souhaitent la concrétisation dans les meilleurs délais.

«Nous ne pouvons que donner acte et soutenir de la manière la plus franche ce gisement minier, dont l’exploitation aura des incidences bénéfiques sur tous les plans», se félicite un élu local. Et d’enchaîner : «La valorisation de ce patrimoine minier est une aubaine et une opportunité inédite d’insuffler une dynamique à l’économie de notre région et de réaliser son essor tant attendu». Le partenaire australien aurait donné toutes les garanties quant à la préservation de l’environnement et la protection de la santé publique contre les risques de pollution découlant de l’exploitation de cette mine.

«Le minerai sera traité sur place, en observant rigoureusement les standards internationaux de sécurité. Des assurances ont été également données par le promoteur concernant le transport de la substance minière dans des conteneurs étanches, de sorte à éviter toute contamination», dira un responsable de la direction des mines. Le projet prévoit la création de 600 postes d’emploi au démarrage et plus de 1300 emplois indirects, rappelle-t-on.

Nacer M.