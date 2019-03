La police sensibilise

La hausse très inquiétante des accidents de la route enregistrée ces derniers mois dans la wilaya de Béjaïa a fait réagir les services de la police, qui organise une campagne de sensibilisation du 6 au 15 mars.

En effet, dans le cadre du travail de proximité de la police et dans le but de faire prendre conscience aux automobilistes et notamment aux conducteurs de poids lourds des dangers de la route et pour diminuer un tant soit peu le nombre effarant d’accidents de la circulation, la sûreté de la wilaya de Béjaïa, à l’instar de celle de toutes les wilayas du pays, a lancé à travers ses services de la sûreté urbaine une large campagne d’information et de sensibilisation sur les dangers de la route et les règles de conduite.

«La sûreté nationale à votre service» est le slogan de cette campagne qui prendra fin demain vendredi. Cette campagne, lit-on dans le communiqué de presse de la police, vise à faire prendre conscience aux usagers de la route des différents dangers qui les guettent tout au long de leurs trajets, notamment dans le cas du non respect du code de la route et du non respect des bases d’un bon chargement.

Au cours de la campagne, les animateurs expliqueront également aux usagers de la route les procédures légales qui régissent les infractions. Le but final de la campagne, conclut le communiqué, est d’instaurer auprès des conducteurs une culture de circulation routière appropriée pour garantir la sécurité des usagers de la route.

