La polyclinique à l’agonie

La polyclinique de Tamridjet, sise à hauteur du chef-lieu communal, les soins qui y sont dispensés sont loin de satisfaire les besoins de la population. En effet, mis à part les consultations de médecine générale, la vaccination, les injections intraveineuses et la suture des plaies, aucun autre soin n’est prodigué. Même les urgences ne sont pas assurées et aucune ambulance n’est mise à la disposition. Quant à la chirurgie dentaire, la pédiatrie, la PMI, la prise en charge des maladies chroniques, la radiologie, le laboratoire médical, la consultation de psychologie ou d’orthophonie, ils font défaut à Tamridjet. Ainsi, les 10 000 habitants de la localité sont dans l’obligation de se rendre à la polyclinique de Souk El-Tenine, distante de 15 km, pour être pris en charge.

Et de l’avis de tout le monde, en dépit de l’amabilité et la disponibilité des personnels médical et administratif, cette structure sanitaire doit offrir plus de prestations. Rencontré sur les lieux, un citoyen a affirmé : «On est obligés de parcourir de nombreux kilomètres pour se faire soigner. A la rigueur, la journée, les déplacements sont possibles mais la nuit, c’est périlleux et difficile.» A souligner qu’heureusement ces régions de montagne, éparpillées en zones éparses, sont sillonnées par des caravanes médicales. De belles initiatives qui permettent de prendre en charge les sujets âgés à la mobilité réduite et un nombre considérable de femmes au foyer, sans oublier les nécessiteux, qui n’arrivent pas à accéder aux soins qui sont souvent onéreux. A cet effet, la Direction de la santé et de la population (DSP) est interpellée pour se pencher sur le cas de ses régions lointaines.

Nadir Hama