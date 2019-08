La poste en cours de restauration

Le bureau de poste d’Akbou, sis au niveau de la vieille cité urbaine, est en cours de restauration, est-il loisible de constater. «Le chantier est ouvert depuis un mois environ. La bâtisse sera restaurée de fond en comble.

En sus de la réfection des revêtements intérieurs et extérieurs, du renouvellement de la menuiserie et de la modernisation des équipements, il est prévu divers aménagements de manière à offrir à nos clients un espace agréable, fonctionnel et convivial», informe un responsable de la direction opérationnelle de wilaya d’Algérie-Poste. Et de préciser : «Ce projet est inscrit dans le cadre d’un plan de réhabilitation, de mise à niveau et de modernisation de nos structures, avec comme finalité la promotion d’un service public de qualité qui puisse répondre aux exigences de la clientèle et des usagers de la poste de manière générale».

Notre interlocuteur assure que la fermeture pour travaux de ce bureau n’impacte nullement le service d’Algérie-Poste dans l’agglomération d’Akbou. Et pour cause, souligne-t-il : «La ville d’Akbou est l’un des pôles urbains les mieux couverts en maillage infrastructurel.

Quatre agences postales, implantées aux quatre coins de la ville, sont toujours opérationnelles. Le dernier bureau en date a été ouvert il y a quelques mois au quartier Hira Tahar».

