La problématique persiste

La gestion des déchets ménagers dans la commune d’Ighil Ali demeure toujours problématique. À ce jour, faut-il le souligner, la municipalité ne dispose pas d’une décharge réglementée pour la collecte et le traitement des ordures ménagères qui s’entassent, de plus en plus, en grandes quantités sur les accotements de la RN106 qui passe par cette localité. En effet, ce problème dure depuis une dizaine d’années sans trouver une solution durable.

Des dépotoirs ont vu le jour à plusieurs endroits du chef-lieu communal notamment. L’APC aurait beau chercher un site pour installer une décharge communale et ce pour en finir avec cette situation, mais à chaque fois qu’un terrain est repéré il y a aussitôt une opposition des riverains qui se manifeste. Résultat, les déchets ménagers de la commune sont acheminés vers une localité lointaine pour être traités dans un centre d’enfouissement technique, moyennant périodiquement une enveloppe financière assez «saignante» pour les budgets déjà «maigres» de la mairie.

Cette situation qui traîne depuis des années n’est pas sans conséquences sur le vécu quotidien des habitants de la localité, qui voient, impuissants, des dépotoirs enfler au quotidien et empestant à des dizaines de mètres à la ronde. La collecte des déchets dans cette commune pâtit aussi du manque de moyens, car la commune ne dispose pas d’assez d’engins et de personnel d’hygiène pour mener à bien la collecte des ordures, ce qui a contraint l’APC a dresser un planning du ramassage des immondices en faveur des quartiers et autres villages de la commune.

Cette situation n’est pas aussi sans retombées néfastes sur l’environnement. La localité d’Ighil Ali et ses villages est dotée d’un panorama ensorcelant, des montagnes tapissées de pineraies à perte de vue, mais toute cette beauté est «échancrée» par la pollution qui va crescendo. Sur les accotements des routes, notamment de la RN106, des amas d’emballages de boissons alcoolisées jonchent les lieux amochant et enlaidissant la superbe nature entourant les lieux.

