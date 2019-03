La route bientôt bitumée

Les travaux de réfection de la route du village Ighil Izza, traversant aussi les villages Bouaiche et Aït Ihya entre autres, seront lancés incessamment, apprend-on du vice-président de l’APC de Béjaïa lors de son passage sur les ondes de la radio locale. Selon cet élu, le dossier de la route d’Ighil Izza est ficelé, l’entreprise est déjà retenue et les travaux de réfection seront lancés dans les prochains jours.

Cette promesse a mis du boum dans le cœur des habitants de la région qui ont, à maintes reprises, interpellé les différents responsables qui se sont succédé à la tête de l’APC de Béjaïa pour se pencher sur ce problème, mais en vain. Ighil Izza, pour rappel, est un village qui été brûlé et entièrement rasé pendant la Révolution.

Il se trouve dans la tribu de Mezaia, à une dizaine de kilomètres de la ville de Béjaïa. Le tronçon à «réfectionner» n’est, en fait, que de trois à quatre kilomètres entre la route de Boukhiama et le village, mais les automobilistes qui osent les emprunter endurent le calvaire au quotidien. Cette route ressemble plus à un sentier de chèvres qu’à un chemin communal carrossable.

Elle est non seulement caillouteuse, mais aussi remplie de trous profonds et de bosses géantes qui arrachent le carter des voitures. Le goudronnage de cette route, s’il est fait, apportera à coup sûr un confort aux habitants de la région et leur permettra de rejoindre plus facilement leur lieu de travail et à ceux qui ont quitté le village pour faute de commodités de base de retourner dans leur village.

B Mouhoub