L’aménagement se taille la part du lion

Dans la commune d’Ath Maouche, située à 60 km de Béjaïa, l’aménagement urbain s’est taillé la part du lion dans le budget communal. En effet, plusieurs projets sont en cours de réalisation, alors que d’autres sont sur le point d’être entamés, après les avis de consultation récemment lancés par l’APC, en direction des éventuels soumissionnaires. Ainsi, les autorités communales mettent les bouchées doubles, ces derniers temps, afin de satisfaire les demandes en constante croissance de la population dans les volets névralgiques comme, à juste titre, l’aménagement urbain.

Dans ce sens, plusieurs projets ont été inscrits par l’APC d’Ath Maouche, au profit des villages de la municipalité. On retiendra, entre autres, des opérations ayant trait à la réalisation d’ouvrages busés et de fossés bétonnés, au profit de Tazemalt, Tizi Ighil, Amrane, Chehima, Tizi Ali, Aït Boudjala et Tala Tinzar. Son but est d’en finir avec les inondations provoquées par les eaux de pluie à chaque intempérie, au niveau des voies et autres chemins desservant ces localités rurales. Dans le même contexte, il est prévu le revêtement en béton bitumineux d’une piste menant à la bourgade M’rahna sur une distance linéaire de 350 m.

Aussi, pour rendre hommage aux martyrs de la guerre de libération, dont le 65e anniversaire vient tout juste d’être célébré dans l’ensemble du pays, les autorités locales ont inscrit l’opération d’aménagement d’une placette des martyrs au village Aguemoun. Le projet va étrenner sa deuxième tranche. Par ailleurs, des écoles primaires de plusieurs villages de la commune vont pouvoir prochainement bénéficier de travaux de réfection de l’étanchéité mise à mal par les intempéries. Pour sa part, l’établissement scolaire Ouari Mohand Seddik du village Aguemoun est concerné par une opération de revêtement de sa cour interne en béton bitumineux dans le but de parer à son état vétuste, lequel cause beaucoup de désagréments aux élèves et au personnel éducatif.

S. Y.