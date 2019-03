L’aménagement urbain en ligne de mire

Tamokra est l’une des communes qui ont vraiment besoin d’inscription et de réalisation de beaucoup de projets pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Cette municipalité accuse des insuffisances flagrantes, surtout dans le volet aménagement urbain.

L’ensemble des villages et bourgades relevant de cette commune sont aux prises avec des déficits en tous genres, ce qui met les populations rurales dans tous leurs états. L’inscription de quelques projets au profit de certaines localités demeure toujours insuffisante, et ce eu égard aux multiples carences et autres réclamations soulevées par les habitants des différents villages de la commune.

Parmi ces projets inscrits par l’APC, on cite la réalisation d’aménagements urbains divers au profit du chef-lieu de Tamokra et des villages Touffirt et Bicher. Dans ces localités, il est recensé des insuffisances palpables en matière d’aménagement urbain avec l’absence de trottoirs dans plusieurs endroits, l’insuffisance de drainage des eaux pluviales et la dégradation des accès internes, entre autres. Autres projets substantiels au profit de plusieurs autres hameaux de la municipalité ont trait à la réalisation et à l’extension des réseaux de l’assainissement des bourgades de Tibhirine, Issaghli, Tirzit, Tiherkatine et Tala Oussameur.

Ces hameaux sont confrontés, depuis belle lurette, à l’absence dans certains endroits et à l’insuffisance dans d’autres de cette commodité essentielle dans la vie de tous les jours. Et pour parer un tant soit peu à la défection de l’éclairage public, l’APC de Tamokra a inscrit également un projet de dotation en cet équipement des localités de Tamokra, Boukerdous et de la petite bourgade d’Ighzer N’Timaâmart. Par ailleurs, les cantines scolaires des écoles primaires des villages Ouled Ouaddah et Tamokra-centre sont concernées par une opération de réfection. Les avis de consultation ont été d’ores et déjà lancés concernant toutes les opérations précitées.

S. Y.