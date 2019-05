L’APC au secours des nécessiteux

Comme à l’accoutumée, l’approche du mois sacré de Ramadhan exalte les sentiments d’altruisme et de solidarité à l’endroit de la frange démunie de la société. Quoique sa trésorerie ne soit pas des plus étoffées, la commune de Taskriout a tenu à être au rendez-vous, en prévoyant des actions caritatives. A cet effet, une enveloppe de 120 millions de centimes a d’ores et déjà été débloquée sur le budget communal, apprend-on, pour ce faire.

«Nous avons recensé 200 familles éligibles à cette aide qui ne sera pas versée en nature, comme par le passé, mais en espèces», a fait savoir un élu à l’APC. Et de préciser : «Nous avons fixé le montant de cette aide à 6 000 DA par foyer. La priorité a été donnée aux veuves et aux personnes sans aucune ressource.» Selon le responsable de l’APC, la Commission sociale de l’APC s’attelle à élaborer une autre liste de bénéficiaires d’une allocation de solidarité, qui sera versée par la Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS). «Près de 150 familles seraient concernées par cette aide», nous a-t-on fait savoir.

N. M.