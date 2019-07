L’APC de Béjaïa compte lancer un concours

Le Comité culturel et l’APC de Béjaïa compte lancer dans les prochains jours, le concours des meilleurs quartiers et villages de la commune, annonce-t-on.

«Les informations, les détails et modalités de participation concernant ce concours seront communiqués cette semaine», a-t-on précisé. Faisant face à la lancinante problématique de la dégradation continue du cadre de vie des habitants des quartiers et villages, les autorités locales comptent, en organisant ce concours, impliquer le mouvement associatif dans la gestion et la sauvegarde de son environnement immédiat.

D’ailleurs, nombreuses sont les associations qui se battent sans relâche à l’effet de préserver l’environnement. On citera les associations «Ardh», «Nemla», «Les Aiguades» et tant d’autres qui multiplient les campagnes de sensibilisation et de nettoiement des sites touristiques de la ville de Yemma Gouraya.

Le concours lancé par l’APC de Béjaïa sera un cadre idoine pour ces associations afin de redoubler d’efforts, en multipliant les campagnes de sensibilisation sur la nécessité de préserver l’environnement, sans oublier l’organisation de volontariats pour le nettoyage des quartiers, lesquels pourront également être primés.

F. A. B.