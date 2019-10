L’APC opte pour le tri sélectif

Depuis la fermeture, l’année dernière, de la décharge communale de Barbacha par les citoyens du village Agueni N’sihel, lesquels avaient justifié leur action par le risque qu’elle représente sur la santé publique et ses effets nocifs sur la nature, la situation de l’environnement au niveau de cette municipalité s’est nettement dégradée. En effet, la détérioration du cadre de vie dans cette commune a atteint des pics alarmants. Aucun village, même le chef-lieu communal, n’est épargné par la pollution, qui gagne du terrain faute de solutions et d’une sérieuse prise en charge de l’hygiène et de la gestion des déchets dans la région.

Partout, des ordures ménagères, des bouteilles et sachets en plastique jonchent le sol et le bord des routes. Ainsi, la fermeture de cette décharge communale a engendré paradoxalement la prolifération des décharges sauvages, transformant Barbacha en un véritable dépotoir à ciel ouvert. Devant ce constat amer et accablant, l’APC a décidé, enfin, de passer à l’action pour apporter une solution radicale et durable à ce problème environnemental. Pour l’exécutif communal, une meilleure gestion des ordures ménagères passe inévitablement par la réalisation d’un centre de tri.

Dans ce sens, samedi dernier, le maire a réuni les représentants des associations et comités de quartiers de la commune à la maison des Jeunes pour leur exposer ce que l’APC envisage d’entreprendre pour mettre fin à la gestion aléatoire et hasardeuse des déchets ménagers. «Pour mettre fin à ces décharges sauvages, qui prolifèrent à travers notre commune, nous avons pensé au tri sélectif des déchets. La vraie solution passe par la réalisation d’un centre de tri, comme c’est le cas à l’APC de Bouzeguène dans la wilaya de Tizi Ouzou et à Aït Maouche. Il nous faut impérativement un centre de tri. Nous avons déjà acquis des bacs à ordures de trois couleurs que nous n’avons pas encore distribués.

Nous avons réuni les citoyens de Barbacha pour leur expliquer comment se fait ce tri sélectif et voir comment distribuer ces bacs», a indiqué Mohand Sadek Akrour, le P/APC de Barbacha. L’édile communal mise notamment sur la sensibilisation pour la réussite de ce projet, car le tri doit être une préoccupation quotidienne, qui implique chaque citoyen et tend à le responsabiliser dans sa conduite environnementale. A travers le choix du tri sélectif, l’APC de Barbacha pense à la valorisation efficace des déchets et au recyclage. Par ailleurs, le maire n’a pas encore avancé une date précise pour le lancement du tri sélectif au niveau de sa commune ni l’endroit où le centre sera réalisé.

Salma Bedja.