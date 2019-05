Le CFPA lance une formation qualifiante

Le centre de formation professionnelle de Chemini a lancé, récemment, une formation qualifiante au profit des meilleures rouleuses de couscous. Cette initiative rentre dans le cadre de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel. Ainsi, et dans le souci de mise en valeur du riche patrimoine, notamment culinaire, le CFPA Chahid Hamaidi H’Mana de Chemini a lancé la formation qualifiante en cuisine traditionnelle destinée aux meilleures rouleuses de couscous.

Cette formation qui s’est étalée sur une durée de trois mois a pris fin la semaine dernière. À cet effet, la direction du CFPA, et à leur tête, Kamel DRICI, directeur dudit établissement, a pris le soin de donner une collation en l’honneur des stagiaires ayant obtenu avec brio leur diplôme. L’enceinte du CFPA a abrité cette cérémonie le jeudi dernier, et ce, en présence des responsables du centre de formation, du chef de la daïra de Chemini, des stagiaires, des rouleuses du couscous, de membres de l’APC de Chemini, de membres de différentes associations à l’image d’Ikhoulef Iabdounene de Souk-Oufella, Takhlidjt de Semaoun et Rahmani Slimane d’Aokas.

C’est dans une ambiance familiale que les invités ont pris part au banquet de cuisine traditionnelle kabyle (22 plats) et une multitude de galettes traditionnelles (orge et blé) préparées jalousement par les soins de la brigade de cuisine du CFPA. «Les invités étaient émerveillés par ce projet aux multiples objectifs : sauvegarde, transmission du patrimoine culinaire local et la professionnalisation de la spécialité en vue du développement touristique local», souligne le directeur du CFPA, Kamel DRICI.

Pour rappel, ce jeune responsable ayant pris les rênes du centre de formation six mois de cela s’attèle sans relâche à redorer le blason de son établissement en visant par ricochet à revaloriser les métiers traditionnels ainsi que tout ce qui a trait à la culture berbère dans sa globalité. Prodiguer de telles formations devient un devoir et une obligation quand on veut défendre et valoriser notre identité et notre culture», assure notre interlocuteur.

Par ailleurs, cette formation en cuisine traditionnelle a su drainer des participantes venues de plusieurs régions telles que Tizi-Ouzou, Ouzellaguen, Aokas, Chemini et Souk-Oufella. Ainsi, parmi les objectifs assignés à ladite formation, selon les dires du premier responsable de l’établissement, figure la stimulation à la création de restaurants typiques de cuisine kabyle, sauver l’art culinaire de la disparition et de l’abâtardissement, préparation d’un opuscule de formation de cuisiniers professionnels en cuisine traditionnelle kabyle, ébauche à la codification de la cuisine kabyle, préparation d’un film documentaire, et ce, tout en assurant la transmission et la pérennité.

À noter qu’un concours de la meilleure rouleuse du couscous a eu lieu en décembre dernier dans le même centre de formation et qui a été couronné par un succès que d’aucuns ne peuvent nier. Faisant part de l’impact de cet événement qui a pour objectif la transmission du savoir-faire ancestral qui fait cruellement défaut et, le peu d’intérêt qu’accordent les jeunes générations pour ces plats traditionnels est une menace pour leur survie. «C’est dans cette optique que s’inscrit notre démarche qui vise à pérenniser ce patrimoine culturel immatériel», avoue Kamel DRICI, directeur du CFPA, de surcroît, écrivain.

La cuisine algérienne est sans doute aussi diversifiée que sa population. Les recettes traditionnelles n’ont pas pris une ride, et sont toujours cuisinées dans les foyers. Les Algériens sont fiers de ce patrimoine qui n’a jamais été perdu. Tellement fiers que chaque région se targue d’avoir le meilleur plat ou les meilleurs produits. Aujourd’hui, il est du devoir de tout un chacun, à commencer par les pouvoirs publics, de préserver ce patrimoine culinaire ancestral ô combien riche et varié.

Bachir Djaider