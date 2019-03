Le chantier bientôt relancé

à l’arrêt depuis plus de deux ans, les travaux de réalisation des 68 logements sociaux de la commune de Tichy seront relancés très prochainement, a indiqué une source municipale.

Le redémarrage du projet a été décidé à la faveur de la visite de travail et d’inspection effectuée, dernièrement, sur le chantier par les membres de la commission aménagement et habitat de l’APW de Béjaïa, en compagnie du chef de daïra de Tichy, de représentants de l’OPGI et des élus de cette municipalité côtière.

«Des solutions concrètes ont été proposées par les élus locaux pour remédier aux problèmes techniques soulevés», a rassuré la même source. Le taux d’avancement des logements, très attendus par les citoyens de à Tichy, ne dépasse pas les 60%. Le renforcement dudit chantier en moyens matériels et humains et sa dotation d’une rallonge budgétaire permettront d’accélérer la cadence des travaux, pour une éventuelle réception d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, l’OPGI de Béjaïa s’est engagé, au terme de cette visite, à prendre en charge la réhabilitation du parc de logements dans la commune de Tichy. Pour rappel, ce promoteur public de l’immobilier a entamé, en 2018, une vaste opération d’entretien de logements dans le cadre de sa mission de préservation des immeubles, en vue de leur maintien en état permanent d’habitabilité.

A noter que cette opération d’entretien et de réhabilitation, financée par une partie des recouvrements de l’OPGI (loyers et charges), concerne les parties communes aux locataires, comme l’étanchéité, la réhabilitation des caves, les descentes d’eaux pluviales et usées, les façades, les escaliers et les espaces verts.

Par ailleurs, un nouvel établissement scolaire dédié à l’enseignement du cycle secondaire a été projeté au profit de la localité, a-t-on appris auprès d’un responsable de la direction des équipements publics. «Ce nouveau lycée sera construit en remplacement de l’actuel, qui ne répond plus aux normes. Les vieux locaux seront rasés», a fait savoir notre interlocuteur, précisant que l’enveloppe budgétaire nécessaire à la concrétisation de ce projet est dégagée sur les programmes sectoriels.

L’implantation de ce lycée, informe-t-on, est projetée dans le périmètre urbain du chef-lieu de la commune, à proximité de l’actuel lycée. Un élu à l’APC de Tichy, avec lequel nous avons pris langue, a fait savoir que le dossier technique de ce projet est fin prêt. «Le projet en est à la phase d’élaboration du cahier des charges, à la suite de quoi il sera procédé au lancement d’un avis d’appel d’offres pour confier la réalisation de l’infrastructure», a-t-il déclaré.

Ayant blanchi sous le harnais de l’éducation, un professeur d’enseignement secondaire de Tichy exhorte les autorités en charge de ce projet à hâter sa concrétisation : «On ose espérer qu’il sera construit dans les délais impartis», dira-t-il. Tout aussi alléché par ce projet, un autre enseignant de la même ville souligne qu’ «un nouveau lycée s’impose de lui-même, car les locaux de l’établissement actuel sont exigus, vétustes et surannés».

