Le chemin d’Ichikar bientôt réhabilité

Les usagers de la pénétrante autoroutière Béjaïa – Ahnif, accessible au niveau de la région des Ath Abbas, entre autres, devraient pousser prochainement un grand ouf de soulagement, à la faveur de l’inscription du projet du revêtement du Chemin communal sur une distance de 1 500 ml. Ce dernier relie la RN106 et ladite pénétrante, via la bourgade d’Ichikar.

L’opération a été entérinée par l’APC d’Aït R’zine, laquelle a lancé récemment un avis de consultation en direction des entreprises du BTPH intéressées par le projet. Ce chemin, qui va de la RN106 pour joindre les deux bretelles de la pénétrante sises au lieu-dit Sevaïne Cheikh à quelques encablures du village Handis dans la commune d’Aït R’zine, se trouve actuellement dans un état lamentable, avec des cratères, des crevasses et des nids de poule. Il est en plus très étroit par endroit, ce qui ne laisse passer qu’un seul véhicule, non sans anicroches. Il connaît également un trafic routier intense, car il est emprunté par les véhicules de gros tonnage, notamment, lesquels ont précipité sa détérioration.

A la tombée de la pluie, il devient impraticable à cause de la fange et des mares d’eau qui le jalonnent. Le flux circulatoire excède les riverains, lesquels se plaignent également de la poussière soulevée et du bruit assourdissant des moteurs des camions à grand tonnage surtout.

Syphax Y.