Le Cnapeste se repositionne !

Des dizaines de syndicalistes de Béjaïa, dont des membres du Conseil national, du Conseil régional, du Bureau de wilaya ainsi que des coordinateurs de sections et autres adhérents ont annoncé, dans une récente déclaration, leur démission du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’Éducation (Cnapeste).

En effet, le Cnapeste de Béjaïa a dénoncé, dans une déclaration ayant sanctionné son conseil de wilaya, tenu dernièrement, «les lenteurs inacceptables dans le traitement de plusieurs dossiers relatifs aux finances, au plan de carrière des enseignants (es), aux moyens pédagogiques, à l’encadrement et aux infrastructures», invitant les responsables locaux du secteur de l’éducation à prendre en charge les problèmes des établissements et des enseignants. Le Cnapeste de Béjaïa a également tenu, lors de son conseil de wilaya, à «rassurer les enseignants (es) des trois paliers quant à la prise en charge sérieuse et au suivi de toutes leurs préoccupations», tout en appelant ses adhérents à s’impliquer davantage pour faire triompher ses engagements, au double plan syndical et sociopolitique.

Lors des travaux de son Conseil de wilaya, il a aussi fait observer dans son communiqué qu’un «débat constructif et responsable a prévalu (…)», précisant qu’il s’est toujours distingué dans la prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles des enseignants (es) et dans son implication dans tous les combats pour le triomphe des droits et des libertés. Il est à rappeler que des dizaines de syndicalistes, dont des membres du Conseil national, du Conseil régional, du Bureau de wilaya ainsi que des coordinateurs de section et autres adhérents ont annoncé, dans une déclaration, datée du 18 janvier 2020, leur démission de ce syndicat. Les démissionnaires ont vertement accusé le bureau de wilaya d’avoir «instauré un système d’autoritarisme, sectaire et dominateur, aux pratiques et réflexes primaires, issus du parti unique». Ils ont outre cela dénoncé «l’ingérence et la mainmise du bureau de wilaya sur les commissions paritaires, dont le travail est régulièrement entravé par des consignes qui ne profitent pas à tous les enseignants, en plus de l’ostracisme et l’exclusion à l’encontre des membres qui osent contrarier l’inamovible équipe dirigeante, l’absence de réflexion, de formation, de stratégie et l’étouffement de toute initiative avant-gardiste».

