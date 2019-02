Le gaz naturel mis en service à Allaghane

Le village Allaghane, situé à 5 km du chef-lieu communal de Tazmalt, vient d’être raccordé au réseau du gaz naturel. Selon les services de la Sonelgaz, la mise en service et les branchements des foyers sont opérationnels et les habitants dont les foyers sont situés dans les quartiers La gare, Vejou et Aït Saïd peuvent bénéficier de ce comestible en présentant le dossier afférent et en s’acquittant des frais de raccordement, dont le détendeur.

En tout, ce sont près de 130 foyers qui seront raccordés à ce réseau tant attendu et réclamé par les habitants, en attendant la généralisation de l’opération au reste du village. L’annonce de la nouvelle n’a pas manqué de susciter la joie des habitants après tant d’années d’attente. «C’est vraiment inespéré.

Cela fait des lustres que nous attendions le raccordement de notre village (Allaghane, ndlr) au réseau du gaz de ville. Je me souviens qu’à chaque fois que la population du village se rebiffait, elle soumettait aux différentes autorités ce point relatif, entre autres, au branchement de la localité au gaz naturel. Dieu merci, cette fois-ci c’est la bonne, on nous a entendu à notre grand bonheur», affirme avec satisfaction notre interlocuteur.

S. Y.