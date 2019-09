Le maire réclame leur distribution

Le maire de Draâ El Gaïd a interpellé les autorités locales, en l’occurrence la daïra et la wilaya, pour hâter la procédure de distribution des 230 logements sociaux de types publics locatifs (LPL) que compte la commune. «Tout le travail qui relève de mes prérogatives, je l’ai accompli. Il appartient maintenant à la daïra et à la wilaya d’exécuter les tâches qui relèvent de leurs prérogatives pour ne pas pénaliser les demandeurs de logement», a-t-il déclaré, tout en rappelant que les enquêtes sociales pour sélectionner les pré- bénéficiaires sont bouclées. «

On doit rendre publique, au plus vite, la liste des attributaires, en attendant la remise des clefs après l’achèvement des VRD», a-t-il exhorté. Le parc immobilier en instance d’attribution, faut-il le rappeler, est achevé depuis plusieurs années. Un lot de 150 logements est érigé à hauteur du village Adjiouen, tandis qu’un autre lot de 50 unités est implanté au village Draâ Dro. La distribution de ces logements est retardée à cause de la non-exécution des travaux de VRD. Une opération confiée à la Direction de l’urbanisme et de la construction et qui est en voie de finalisation, informe-t-on.

Cette énième assurance des instances concernées ne semble pas convaincre grand monde, surtout pas les postulants à ces logements qui croupissent dans des conditions misérables. «On nous gave de déclarations à effet d’annonce et de promesses sans lendemain. Aujourd’hui, on ne veut que du concret», fulmine incrédule, un jeune père de famille. Tout aussi sceptique, un autre souscripteur enchaîne : «Nous en avons assez des discours démagogiques. Ne ferait-on pas mieux de nous remettre les clefs de ces logis, au lieu de se moquer de nous ? Mais cela n’est certainement pas pour demain.»

Nacer M.