Le mouvement associatif en action

L’association socioculturelle du village Ibachirène, nouvellement créée, est déjà à pied d’œuvre. En effet, ses membres viennent de lancer une opération de bienfaisance en faveur des familles nécessiteuses de la localité, à l’occasion de la célébration du nouvel an berbère 2 969.

«La création de notre association coïncide avec la célébration du nouvel an amazigh. Du coup, nous avons décidé d’organiser quelque chose pour marquer cet évènement. C’est ainsi que l’idée nous est venue de porter assistance aux familles nécessiteuses de notre village. Nous avons vite lancé un appel aux villageois et commerçants de notre localité pour des dons et des aides en vue d’offrir des couffins alimentaires aux familles se trouvant dans le besoin.

Le résultat était infiniment au-delà de nos attentes, car il y a eu une réponse rapide et très favorable», a déclaré El-Hachemi, président de l’association socioculturelle d’Ibachirène. Des couffins alimentaires renfermant des produits de base, tels que la semoule, café, sucre, huile végétale, des œufs et même du poulet pour la préparation d’Imensi n Yennayer (repas du nouvel an), ont été distribués aux familles dont les ressources financières sont limitées.

Pour les membres de l’association, l’une des meilleures façons de célébrer le nouvel an amazigh consiste à manifester la solidarité envers les démunis. «Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont répondu favorablement à l’appel de notre association et ont contribué par leurs dons généreux à la réussite de cette opération de bienfaisance.

Cela prouve que les valeurs de solidarité et de générosité sont toujours présentes et demeurent ancrées dans l’esprit de la société kabyle», a affirmé, pour sa part, Zoubir, membre actif de cette association, dont l’objectif est d’œuvrer à l’amélioration du cadre de vie des citoyens de ce village relevant de la commune d’Oued Ghir, et ce, en portant auprès des autorités municipales les doléances et les problèmes des villageois.

«Notre but ultime est le bien-être de la population de notre village. Nous allons, dans un premier lieu, recenser tous les problèmes et les manquements existants dans notre localité, puis nous envisageons de demander une audience au P/APC de notre commune pour lui faire part de nos besoins. D’ailleurs, nous avons programmé une assemblée générale avec tous les villageois pour le vendredi 18 janvier», a annoncé El-Hachem.

L’aménagement de la route, appelée communément Avrid El gaz, la réhabilitation du réseau d’assainissement et la réalisation d’une aire de jeux sont parmi les besoins prioritaires que cette association, nouvellement agréée, veut soulever auprès des responsables de la municipalité d’Oued Ghir pour qu’ils soient pris en charge.

Boualem S.