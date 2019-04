Le nouveau lycée ouvert en septembre

Le nouveau lycée de la commune d’Ighram sera mis en service dès la rentrée scolaire prochaine, a-t-on appris d’une source à la direction de l’éducation.

«Les travaux de la superstructure sont achevés. Les opérations d’équipement en mobilier et matériel pédagogique seront lancées incessamment», nous a-t-on confié. Construit dans la localité de Bouhkim, en surplomb du chef-lieu de la commune, le nouveau lycée d’Ighram affiche une capacité d’accueil de 800 places pédagogiques. Il est doté d’une demi-pension de 200 rations/jour.

La bâtisse est déployée sur trois niveaux, comprenant les locaux pédagogiques, les ateliers et les laboratoires, ainsi qu’une aile destinée à l’administration. «Les travaux actuellement en cours ont trait à l’érection d’un mur de soutènement pour consolider le terrain et prévenir les glissements. Même les VRD et les aménagements extérieurs sont pris en charge», informe un élu à l’APC d’Ighram. «Ce lycée est un acquis de taille pour notre commune.

Nos enfants vont désormais pouvoir suivre leurs cursus scolaire sans avoir à se déplacer jusqu’à la ville d’Akbou», se félicite-t-il. Mêmes réactions enthousiasmées du côté de certains parents d’élèves, apostrophés à hauteur du chef-lieu communal. «Ce nouveau lycée est un investissement d’avenir. Il est d’autant plus vital qu’il touche le secteur de l’éducation, un instrument de la promotion de la connaissance et de l’appropriation du savoir», se réjouit un parent. «En tant que parent d’élève et éducateur à la retraite, je ne mesure que mieux la valeur d’un tel établissement et ses retombées positives sur les jeunes et l’avenir de la société», enchaîne un septuagénaire du village Irsen.

