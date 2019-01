Le personnel médical affecté

Rouverte récemment à la faveur d’un projet de réfection, l’unité de soins du village Allaghane, à 5 km du chef-lieu municipal de Tazmalt, a été pourvue en personnel médical pour son bon fonctionnement. Ainsi, un médecin généraliste, un psychologue et deux aides-soignantes y ont été affectés pour assurer la couverture sanitaire au niveau de cette unité de soins, dont la remise en service a grandement soulagé la population d’Allaghane, estimée à près de 2 000 habitants. La structure en question, contiguë au bureau de poste et à l’antenne administrative communale, est située à proximité de la RN26, ce qui facilite son accès pour les citoyens d’Allaghane et des villages environnants, comme Tavlazt, Tignantine et même Aftis, situé dans la commune limitrophe de Boudjellil, à environ 3 km d’Allaghane.

Les habitants de ces bourgades n’auront donc plus à se déplacer jusqu’à l’EPSP de Tazmalt pour les consultations en médecine générale, les premiers soins et les vaccinations, puisqu’ils ont maintenant à leur service un staff médical qui assurera les auscultations et les soins de base. Cependant, il est à souligner les consultations en médecine générale ne sont assurées que deux jours par semaine, à savoir les lundis et mercredis.



Le psychologue peut être consulté tous les jeudis et les deux aides-soignantes travailleront de lundi jusqu’à vendredi. Néanmoins, malgré cette mise en fonction, les habitants de la localité souhaitent, dans un avenir, proche la « permanisation » du médecin généraliste au niveau de cette structure sanitaire et la mise en place d’un point d’urgences, étant donné que la localité d’Allaghane est traversée par deux routes nationales très denses en circulation automobile, à savoir les RN 106 et 26.

