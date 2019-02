Le ponceau d’Ichikar emporté par les crues

L’exceptionnelle crue d’Assif Abbas, dont les eaux coulent en traversant les territoires des communes de Tazmalt, Boudjellil et Aït R’zine, a, dans sa dernière «furie», dévasté le ponceau de la bourgade Ichikar, située à équidistance entre Boudjellil et Tazmalt.

En effet, les violents flots de cette rivière, causés par les dernières pluies diluviennes, ont fini par «briser» en deux cet ouvrage d’art de fortune, construit par l’entremise d’une association de la localité de Boudjellil dont les membres avaient dans leur quête levé les fonds, l’an dernier, pour le réaliser.

L’ouvrage a été érigé de façon artisanale avec des gabions et des buses surmontées d’un tablier en béton armé. Malheureusement, ladite infrastructure n’a pas résisté à la force dévastatrice des torrents de la rivière Assif Abbas qui a fini par la «couper» en deux.

Actuellement, le tronçon d’Ichikar, long de 2,5 km et faisant la jonction entre les chefs-lieux municipaux de Boudjellil et Tazmalt, est coupé à la circulation. C’est un raccourci qu’empruntent les habitants de la région et même les passagers dans la localité pour aller à Tazmalt ou à Boudjellil.

En conséquence à cette avarie, les usagers se voient contraints, à défaut donc de passer par le chemin d’Ichikar, de faire tout un détour via le CW42A puis par la RN26 pour aller de Boudjellil à Tazmalt ou l’inverse, en parcourant une distance de 12 km au lieu de 2,5 km seulement via Ichikar.

Une situation que déplorent les habitants de la région, lesquels se désolent de l’état dans lequel se trouve l’ouvrage busé qui ne sert plus à rien maintenant qu’il est carrément hors d’usage. La population lance un appel pressant en direction des autorités de wilaya en vue d’inscrire un projet de réalisation d’un pont en bonne et due forme, lequel permettra de relier, via la bourgade d’Ichikar, les chefs-lieux communaux de Boudjellil et Tazmalt.

Syphax Y.