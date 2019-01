Le premier maire à l’honneur

Rendre hommage au tout premier magistrat de la municipalité,

58 ans après l’indépendance, est un geste fort de la part de l’APC d’Amizour qui a célébré, jeudi dernier, la Journée nationale de la commune.

Une cérémonie qui a regroupé, aux côtés des élus actuels, d’anciens élus et ex-P/APC, parmi eux le Moudjahid Ouari Bekka, qui a pris les rênes de cette commune à l’aube de l’indépendance, pour une durée de six ans et demi.

Le premier édile de l’ex-Colmar, ému, dira qu’il a été désigné maire à l’âge de 27 ans ; un jeune qui gardait encore toute son ardeur et sa volonté à servir son pays, libéré du joug de l’occupant après des années de révolution, dont il était commissaire politique. «Je suis très content de cette invitation; un geste fort et significatif pour moi. J’ai eu le privilège de passer six ans et demi en tant que maire de cette honorable commune», a-t-il témoigné.

Cinq autres ex-P/APC parmi la quelque douzaine de maires ayant succédé à la tête de cette grande commune depuis le mandat de Bekka, étaient présents : MM Mekhazni, Yahiaoui, Kernou, Mammeri et Bouzidi, le maire sortant (fin 2017).

Tous s’accordent à dire qu’ils n’ont fait que répondre au devoir de servir leurs concitoyens et assurent de leur entière disponibilité à répondre favorablement aux sollicitations. Lors de cette réception, il a été mis l’accent sur «l’impératif de solutionner les querelles partisanes et politiciennes pour conjuguer les efforts de toutes les parties en vue de mettre sur les bons rails le train du développement de cette commune, qui mérite mieux».

«L’APC, à travers cette modeste cérémonie, veut remercier toutes les personnes qui se sont succédé à l’APC depuis 62 à ce jour, soit en tant que présidents que membres élus des précédentes Assemblées», avait souligné Mohand Sghir Belkaid, actuel vice-président à l’APC.

Ainsi, le temps d’une cérémonie, les jeunes élus se sont retrouvés aux côtés de leurs aînés pour retracer ensemble le parcours, de plus d’un demi-siècle, d’Amizour. Des retrouvailles marquées par la gaîté, certes, mais aussi par des regrets que certains élus et ex-présidents d’APC ne soient plus de ce monde.

L’on pense, particulièrement, au regretté Saïd Amzal, un ex-P/APC qui a laissé ses empreintes à travers ses livres par lesquels il n’a pas omis de rendre hommage aux sages de la localité. Avant la clôture de la cérémonie, des tableaux d’honneur ont été décernés aux anciens de la commune d’Amizour.

Nadir Touati