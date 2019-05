Le professeur François Varlet honoré

Au terme de la 20e mission de coopération entre le CHU de Béjaïa et le CHU de Saint-Etienne, la direction générale du CHU de Béjaïa a honoré le professeur François Varlet.Ce médecin chef du service de chirurgie infantile au CHU de Saint-Etienne et président de la Société française de chirurgie infantile a effectué 100 opérations chirurgicales sur des enfants malades.

La cérémonie a été abritée par la salle des réunions Danièle-Minne, en présence de Mme Gherbi, secrétaire générale du CHUB, du Pr Saidani, recteur de l’Université de Béjaïa, du Dr Sahi, chargé de la coopération, du Dr Boudief, médecin chef du CCI du CHUB, de M. Mehdi, sous-directeur de la formation et de M. Kaiba, président de l’association SPINA BIFIDA. Pour tous les efforts déployés par le Pr Varlet François avec, bien sûr, son équipe stéphanoise, au grand bonheur de nos enfants et leurs parents, un trophée d’Or lui a été décerné, en plus d’une médaille et d’un «burnous», symbole de la tradition ancestrale de Kabylie.

Il faut dire que cet imminent professeur est l’un des initiateurs de la cœliochirurgie infantile, en Europe. Il est connu pour ses missions de bienfaisance à travers les cinq continents. Depuis 2015, date de la signature de la convention de coopération à ce jour, lui et son équipe ont réalisé 100 interventions chirurgicales, au profit des enfants de Béjaïa, en plus d’un nombre très important de consultations spécialisées. Les enfants opérés présentaient des pathologies diverses et des malformations congénitales compliquées qui demandaient une très grande maîtrise.

La totalité des cas ont été réalisés par cœliochirurgie. C’est une méthode difficilement maîtrisée sur les enfants, en Algérie, car elle demande une performance supérieure par rapport à celle pratiquée sur les sujets adultes. Cette technique présente plusieurs avantages, notamment sur la diminution des complications postopératoires (pas d’éventration, moins d’abcès de paroi, moins de risques d’infections, moins de douleurs) et surtout, elle réduit la durée d’hospitalisation en permettant aux patients de reprendre rapidement leurs activités.

Le Dr Sahi, médecin rééducateur au Centre de rééducation de la Rive du Gier, initiateur de la coopération, a été également honoré pour le temps et l’énergie consacrés pour la réussite de ces 20 missions. Une médaille lui a été offerte par M. Kaiba, président de l’Association SPINA BIFIDA de Béjaïa et représentant des associations des malades.

Athmane M.