Le projet d’alimentation en gaz dégelé

De sources officielles, on a appris que le projet de raccordement de la commune d’Aït Smaïl au réseau du gaz naturel vient d’être dégelé. En effet, après l’annonce d’un haut responsable portant sur le dégel de ce projet dans certaines communes, dont celle d’Aït Smaïl, on a pris attache avec l’édile communal qui a confirmé l’information. «Effectivement, notre commune est concernée par ce changement qui sera opéré incessamment. Le financement de l’État pour ce projet vient d’être dégelé. Cela nous soulage tous, car il vient après presque 5 ans de blocage», a-t-il indiqué. Il faut signaler que le blocage et la lenteur enregistrés par cet important projet ont engendré plusieurs autres soucis liés au quotidien des citoyens.

Ainsi, plusieurs chemins sont restés dégradés des mois durant, sans oublier tous ces jeunes qui travaillaient sur ces chantiers et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés au chômage. Quoique la bonne nouvelle soit venue un peu tard, les habitants sont optimistes et se disent soulagés. Endurant tous les malheurs du monde à chaque hiver, à cause de la pénurie du gaz butane qui intervient parfois et surtout de la difficulté qu’ils ont pour se le procurer, ils espèrent néanmoins que les travaux ne vont pas tarder à être entamés. «C’est une bonne chose mais espérons que la reprise sera proche et qu’elle n’aura pas un impact négatif sur notre quotidien, car l’hiver arrive avec son lot d’intempéries. Cela ne va donc pas être facile à réaliser», a-t-on signifié.

M. K.