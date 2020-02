Le projet de raccordement au gaz piétine

Le projet de raccordement des villages de la commune de Tibane au réseau du gaz naturel accuse un énorme retard. Et pour cause. Alors que le premier coup de pioche de ce chantier avait été donné en 2014, le projet n’est pas près d’être livré, a-t-on informé. «Le projet est scindé en deux lots, lesquels sont confiés à deux entreprises. Le lot relatif au raccordement de six villages de notre circonscription enregistre un taux d’avancement significatif proche de 100%.

En revanche, celui en rapport avec l’agglomération du chef-lieu communal et quelques localités périphériques est à l’arrêt. L’entreprise en charge des travaux semble faire du surplace», a souligné un responsable de l’APC, tout en indiquant que la municipalité avait vainement sollicité le maître de l’ouvrage pour remédier à la situation. A cet effet, les responsables de l’APC ont exprimé leur souhait d’obtenir la mise en service partielle du gaz, étant donné que «deux vannes sont prêtes», a-t-on confirmé.

Au total, pas moins de 2 000 foyers sont concernés par ce projet structurant, a-t-on appris. Après sa mise en service, le territoire de la circonscription atteindra un taux de pénétration en gaz de 100%. «On aura sans doute des omissions et de nouveaux foyers qui feront leur apparition. Leur raccordement au réseau se fera alors dans le cadre d’un programme de rattrapage», a déclaré un élu de l’APC de Tibane.

N. M.