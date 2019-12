Le projet de réfection de l’éclairage public à l’arrêt

Le projet portant réfection et renforcement de l’éclairage public, à travers plusieurs quartiers de la commune de Béjaïa, est à l’arrêt depuis des jours. Et pour cause. Les entreprises engagées dans le cadre de cette opération, au nombre de trois, n’ont pas perçu leur dû depuis janvier dernier. Elles réclament de ce fait le payement de leurs arriérés pour reprendre le travail.

«Les entreprises privées engagées pour l’entretien et la réfection de l’éclairage public à travers plusieurs cités de la commune de Béjaïa sont à l’arrêt, et ce depuis janvier 2019», a révélé le vice-président chargé des travaux à l’APC de Béjaïa, ajoutant que la Régie communale a épuisé tous ses stocks. Résultat : de nombreux quartiers sont dans le noir, à l’image de Dar Djebel et Tazeboujt, situés à la périphérie de la ville. Pour rappel, ce projet prévoit la réfection d’une portion du réseau existant par le remplacement des réverbères défectueux, de même que l’extension de certaines lignes, afin d’en faire bénéficier de nombreuses localités et quartiers.

F.A.B.