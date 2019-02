Le projet du gaz piétine

Le projet de raccordement de la commune de Fénaia au réseau du gaz naturel traîne en longueur. Les travaux du réseau de distribution accusent un retard considérable, apprend-on. «L’ouverture des chantiers remonte à l’année 2015 et jusqu’au jour d’aujourd’hui, aucun des quatre lots composant le projet n’a été livré», relève un élu à l’APC. «Les travaux, dont le rythme d’avancement laisse à désirer, sont exécutés par intermittence.

Il y a des entreprises qui désertent leurs chantiers durant de longs mois, avant de réapparaître et s’éclipser de nouveau. À ce rythme, il faudrait plusieurs années supplémentaires pour faire parvenir cette énergie dans les foyers», ajoute-t-il sur une pointe de déception. Les taux de réalisation des quatre lots fluctuent entre 50 et 90 %, informe-t-on. Le responsable de l’APC dira que des contraintes de taille empêchent, par ailleurs, l’aboutissement de ce projet structurant. «Les oppositions qui empêchent le passage de la conduite de transport 20 pouces ne sont pas toutes levées.

Même l’autorisation pour traverser la RN12 n’est pas encore délivrée par les services concernés. Il y a une incohérence et une frilosité à aller de l’avant, qui ne feront que reculer l’échéance de livraison de ce projet», souligne notre interlocuteur. Une autre question lancinante qui taraude les esprits à Fénaia est celle relative à la remise en état du réseau routier, mis sens dessus-dessous par les engins d’excavation du gaz. «Il va falloir batailler ferme pour que tous les dégâts soient réparés par les entreprises, tel que les y oblige le cahier des charges», estime un citoyen du village Ilmaten.

«Depuis plus de 4 ans, nous vivons l’enfer au quotidien à cause de toutes ces routes dégradées. Quelque chose me dit que nous allons galérer encore longtemps pour voir ces axes routiers retapés, car notre APC prétend ne pas avoir les moyens d’intervenir, alors que les commissionnaires ne se pressent pas non plus de le faire», conjecture un autre habitant de Fénaia.

N Maouche.