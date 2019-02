Le projet d’un pont retenu

Le projet d’un pont devant enjamber l’oued El-Kseur, traversant la ville éponyme, est inscrit dans le plan d’investissement et d’équipement de l’année en cours par la direction des travaux publics (DTP).

«Cet ouvrage d’art est retenu sur le programme du fonds national routier et autoroutier. Plusieurs variantes de construction sont sur la table, à savoir l’édification d’un pont avec un tablier en béton armé, en béton précontraint et en métal ou mixte», a fait savoir un responsable du maître de l’ouvrage, précisant que la portée de cet ouvrage d’art sera comprise entre 18 et 40 mètres linéaires. «Nous en sommes actuellement à la procédure de consultations par le biais d’un appel d’offres national ouvert.

En fonction des propositions des soumissionnaires, nous opterons pour la solution la plus commode et la plus fiable», a encore indiqué le responsable de la DTP. La construction de ce nouvel ouvrage d’art est censé réduire la pression qui pèse sur le vieux pont, devenu un véritable de goulot d’étranglement. «Le bénéficie immédiat, c’est d’avoir un trafic plus fluide et sécurisé. A plus longue échéance, ce nouveau pont sera indispensable dans la perspective de dédoublement de la RN12», explique-t-on.

N. M.