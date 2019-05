Le projet d’une Maison des jeunes à l’étude

Un équipent public de proximité, en l’occurrence une maison des Jeunes, sera construit sous peu à M’Cisna, ont fait savoir les responsables en charge de la gestion des affaires de la municipalité. En effet, d’après un élu à l’APC, cette infrastructure dédiée à la frange juvénile sera implantée au village Imoula, situé à plusieurs kilomètres du chef-lieu de la commune. «Le terrain pour recevoir cette infrastructure a été repéré à proximité du stade d’Imoula.

Le projet est actuellement en phase d’étude», a confié le responsable de l’APC, en réaffirmant l’intérêt qu’accorde l’Assemblée communale aux jeunes de la circonscription. «Nous nous faisons un point d’honneur de réaliser cet investissement, qui a un lien direct avec le devenir de nos jeunes. Mettre à leur disposition une telle infrastructure va les guider sur la voie de la réussite», a-t-il affirmé.

Des citoyens du village Imoula, avec lesquels nous avons eu un bref échange sur ce projet, ont fait montre d’un sentiment de réconfort et d’optimisme. «Réaliser une infrastructure pour les jeunes ne peut avoir que des incidences positives sur leur quotidien. Par conséquent, on ne peut que s’en féliciter et encourager d’autres réalisations similaires», réagit un père de famille. «Une maison des Jeunes ou un autre équipement est le meilleur antidote pour prémunir les jeunes contre les fléaux sociaux et conjurer la tentation du vice qui peut les dévier du droit chemin», renchérit un autre habitant d’Imoula.

N. M.