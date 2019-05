Le «rafistolage» continue à Ichoukar

La circulation automobile au niveau du chemin Ichoukar, lequel relie les chefs-lieux communaux de Boudjellil et Tazmalt, a été rétablie récemment, et ce à la faveur du «rafistolage» effectué par de tierces personnes de la région. En effet, les travaux consistaient en la pose de quelques grosses buses sur le lit de l’oued Assif-Aâbbas (Sahel) et la mise d’une épaisse couche du tout-venant pour créer un gué. Avec la décrue des eaux de l’oued Assif- Aâbbas, le «rafistolage» a tenu et la circulation a été rétablie, quoiqu’elle soit difficile au niveau de ce petit gué de fortune, car il est très étroit, juste bon pour qu’un seul véhicule puisse y passer.

Les automobilistes empruntant ce chemin sont contraints, à leur corps défendant, d’attendre leur tour, car les bouchons sont souvent interminables. «C’est mieux que rien ! La remise partielle du ponceau d’Ichoukar, détruit par les dernières crues, nous permet de rejoindre la ville de Tazmalt en roulant sur 2.5 km seulement, au lieu de passer par le CW 42A et la RN 26 avec, en tout, 12 km de trajet. Toutefois, nous lançons un énième appel à la wilaya de Béjaïa pour dégager l’enveloppe financière afférente à la construction d’un pont en bonne et due forme à Ichoukar, car cet endroit est stratégique pour la région. En effet, ce dernier assure la jonction entre les rives gauche et droite de l’oued Assif-Aâbbas et permet de booster l’économie locale», estime un habitant de Boudjellil.

S. Y.