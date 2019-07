Le réseau de l’AEP renforcé

La commune de Chemini a dégagé une enveloppe de 36 millions de DA pour financer un certain nombre d’opérations ayant pour objectif l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable.

«Elles toucheront les localités de la circonscription où le déficit en approvisionnement est palpable», déclare un membre de l’exécutif aux commandes de l’APC. «La concrétisation de cet objectif passe par l’augmentation de nos capacités de mobilisation de la ressource et la réduction des pertes physiques par la rénovation des réseaux vétustes et fuyards», a-t-il ajouté.

Ayant été entamés au cours de ces dernières semaines, les travaux consistent en la réalisation de nouveaux captages de sources jaillissant sur les hauteurs du chef-lieu de la commune et leur raccordement au réseau gravitaire, informe-t-on. Il est aussi retenu la réfection de tronçons de la chaîne d’adduction desservant certains villages et hameaux de la commune. «Les travaux ont atteint un taux d’avancement satisfaisant, laissant augurer une livraison proche de ce projet», assure le responsable de l’APC. Des habitants de Chemini estiment que cet effort d’investissement de l’APC devrait être complété par l’amélioration de la gestion de la ressource et la responsabilisation du consommateur.

«On ne peut pas aspirer à un service de qualité, si on ne gère pas ce secteur de manière rationnelle et si on ne sensibilise pas le citoyen sur l’économie de l’eau», tranche un citoyen du village Semaoun. «L’eau est gaspillée. Des piquages illicites sont effectués sur le réseau par des tiers, qui s’approprient indûment ce liquide précieux sans payer un sou. Tels sont les véritables problèmes auxquels il faudra s’attaquer sans délai», plaide un autre citoyen de Chemini.

N. M.