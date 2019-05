L’eau de Tichy Haf arrive bientôt

Ath Djellil compte parmi les dernières communes en date à avoir bénéficié de l’inscription du projet de transfert d’eau du barrage Tichy Haf pour alimenter ses villages et hameaux. Lancés il y a de cela un peu plus de deux ans, les travaux d’adduction ont été achevés au cours du premier trimestre 2019, informe-t-on. «Tous les lots de ce projet ont été finalisés, à savoir la chaîne d’adduction, les stations de reprise et les réservoirs d’eau», a fait savoir un membre de l’exécutif communal, indiquant que la mise en service est projetée pour les prochaines semaines.

«Nous avons eu la promesse de la direction des ressources en eau de lâcher l’eau prochainement mais sans nous donner une date précise», a déclaré notre interlocuteur. Les responsables de l’APC se disent résolument optimistes quant aux perspectives de l’AEP à Ath Djellil. L’apport de l’eau de Tichy Haf, escompte-t-on, imprimera un saut qualitatif et quantitatif à la desserte publique et affranchira, du même coup, la population de la pénurie d’eau. «Nous attendons de la régularité dans la distribution de l’eau et une fréquence d’alimentation correcte.

Mais encore faut-il que le volume d’eau soit suffisant pour satisfaire les besoins de la population», a souligné le responsable de l’APC. Les villageois, qui n’ont eu de cesse d’endurer la pénurie d’eau, n’en demandent pas tant. «Nous souffrons énormément du manque d’eau. Souvent, nous sommes astreints à la corvée à cause d’une alimentation erratique. L’eau du barrage arrive au bon moment pour nous délivrer du calvaire», se félicite un citoyen du village Bounaïm. «Notre raccordement annoncé à Tichy Haf est synonyme de sécurité d’approvisionnement et de disponibilité de l’eau en quantité suffisante. Nos tracas ne seront plus qu’un mauvais souvenir», renchérit un autre habitant d’Aghvala.

N Maouche