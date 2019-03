L’eau de Tichy Haf arrive bientôt

La commune de Fenaïa a bénéficié d’un projet de transfert d’eau à partir du barrage Tichy Haf, a-t-on appris des responsables aux commandes de l’APC. «Le projet étrenne sa phase de réalisation. L’entreprise en charge des travaux d’adduction est sur le terrain», a fait savoir un membre du staff municipal.

Le responsable de l’APC a rappelé qu’une partie de la circonscription est déjà raccordée. «Nous avons environ la moitié de la population qui reste à alimenter par le barrage à travers le projet en cours, à l’issue duquel nous aurons une couverture totale», a-t-il déclaré en substance. Notre interlocuteur s’est, par ailleurs, félicité de la levée de toutes les oppositions qui ont freiné le passage de la conduite d’adduction : «Ces obstacles ont causé beaucoup de tort et plus de 6 mois de retard», a-t-il rappelé.

Inscrit dans la même optique d’amélioration de la qualité de la desserte publique d’eau potable, les responsables de l’APC informent avoir procédé à la réfection progressive du réseau de l’AEP à travers l’ensemble des localités. «Nous avons remplacé les conduites de distribution et d’adduction dégradées et sous-dimensionnées.

Il ne reste plus que quelques tronçons à rénover avant le parachèvement de ce projet d’envergure», a affirmé un élu à l’APC, soulignant que la distribution de cette ressource a enregistré un saut qualitatif appréciable. «L’acheminement de l’eau de Tichy Haf vers tous nos villages permettra d’aller vers plus de régularité dans l’alimentation des foyers et une disponibilité de l’eau en quantité et pression suffisantes pour tous», prévoit notre interlocuteur.

N. M.