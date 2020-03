L’éclairage public fait toujours défaut à Tamridjet. Seuls des pylônes, tels des corps sans âme, existent ! Si durant la journée, le soleil et le paysage se marient pour offrir un beau décor naturel, lorsque la nuit tombe, ce décor se transforme en ténèbres, plongeant tout le chef-lieu communal et les villages environnants dans le noir. A titre d’exemple, la ligne de lampadaires réalisée sur le long chemin menant au parc communal souffre énormément du manque d’éclairage, vu l’absence de lampes. Il est à souligner que ce manque d’éclairage peut engendrer des accidents de la circulation, d’autant plus que la route, en pleine montagne, est faite de virages successifs et vertigineux. De l’avis de la population, la mise en place du réseau d’éclairage public et sa maintenance ont été réalisées d’une manière aléatoire. Et les lieux qui en sont dépourvus sont, par ailleurs, des endroits, où la sécurité n’est pas des plus assurées. C’est surtout cet élément d’insécurité qui angoisse les habitants comme les usagers de passage sur certains tronçons des routes desservant les villages.

Nadir Hama