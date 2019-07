L’école d’Akbou représentera la wilaya de Béjaïa

Le 1er Festival national des écoles de football «Copa Coca-Cola» aura lieu à Zeralda, dans la capitale, du 25 au 30 du mois de juillet en cours.

Parmi les clubs qui vont y participer, on retrouvera le Club Football Akbou (Football féminin) qui sera le seul représentant de la wilaya de Bejaia dans ce 1er festival, dont le tirage au sort aura lieu, demain, lundi, à 10h au siège de la FAF, et ce en présence de tous les clubs qui devraient y prendre part.

À cet effet, et en ce qui concerne les équipes féminines, la fédération algérienne de football et en sus du CFA, a invité sept autres clubs, dont l’Affak Relizane, la JF Khroub, l’AR Tebessa, le CSA Auma (Djelfa), le MS Khroub, le MZB Machaal de Biskra et l’EJ Skikda. Le seul représentant de la wilaya de Bejaia fera tout pour représenter dignement les couleurs du club et la vallée de la Soummam et montrer par la même occasion que le CFA est un club formateur qui privilégie la formation à tous les niveaux.

Sur un autre registre et concernant les équipes masculines, on ne retrouve aucune de la wilaya de Bejaia. Ceux qui seront au rendez-vous ont pour noms le Jil Moustakbel d’Oran, le RC Relizane, Amel Kifane de la wilaya de Tlemcen, l’ACS Ouled Yaiche de Blida, le CA Meliana de la wilaya d’Ain-Defla, l’ASO Yaiche de Blida, le Paradou Athlétique club d’Alger, JT Tizi-Ouzou, UST Sidi-Moussa d’Alger, USM Annaba et HAMR Annaba, CRB Rogassa d’El-Bayadh, WRAJ Bechar, CSA Bara El-Mostakbel de Mascara, Jeunes talents de Saida, AJ Ain-Touta de Batna, BS Batna, MC El-Eulma de Sétif, AJTM, JF Khroub, CSAM de Constantine, FC Hassi-Messaoud, Ecole 40 de Touggourt, CSA Sedan Ardennes (France).

Concernant la participation du club phare du football féminin de la vallée de la Soummam, son président, Aomar Merabet dira : «Le fait que la fédération algérienne de football nous ait invité à ce 1er Festival des écoles de football Copa Coca-Cola sous-entend que notre club est parmi ceux qui privilégient la formation dès les jeunes catégories, à commencer par l’école. On fera tout pour y montrer que cette invitation n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt méritée.»

Rahib M.