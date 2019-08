L’EPSP recrute !

Malgré l’existence de structures de santé au niveau de la daïra de Tazmalt, celles-ci accusent un manque flagrant en personnel médical, notamment.

En effet, l’Établissement public de santé de proximité (EPSP) de Tazmalt chapeautant 3 polycliniques et pas moins de 11 salles de soins, réparties variablement sur les trois communes qui composent cette daïra, souffre d’un manque criard, en personnel médical. Cela influe négativement sur leurs prestations.

Ainsi, à Tazmalt, Ath Mellikèche et Boudjellil, la couverture sanitaire est insuffisante, sachant que la population de cette circonscription est estimée à plus de 60 000 habitants. En ce qui concerne le déficit en personnel médical, il a trait essentiellement aux médecins généralistes et aux chirurgiens-dentistes. A titre d’exemple, la salle de soins de Béni Mansour n’a pas de chirurgien-dentiste, alors qu’auparavant, il y en avait un. Mais le poste vacant n’a pas été comblé, ce qui a pénalisé les habitants qui sont à chaque fois obligés de parcourir de longues distances pour effectuer leurs soins dentaires. Conscients de cette situation peu reluisante, les responsables de l’EPSP de Tazmalt ont lancé, récemment, un avis de recrutement, afin de renforcer le personnel et parer aux insuffisances constatées dans les différentes polycliniques et salles de soins de la daïra de Tazmalt.

Ainsi, l’EPSP a besoin de pas moins de sept médecins généralistes, six chirurgiens-dentistes, cinq biologistes de 2e degré et deux psychologues cliniciens. Avec l’ouverture de ces postes budgétaires, le secteur de la santé au niveau de cette daïra va s’enrichir grâce à un nouvel apport en personnel médical, qui manque cruellement dans plusieurs structures sanitaires chapeautées par l’EPSP de Tazmalt.

S. Y.