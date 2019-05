Les accès vers Aftis restaurés

Le village Aftis, situé à 5 km du chef-lieu communal de Boudjellil, vient de bénéficier d’une opération cruciale consistant en la réhabilitation des accès internes. En effet, comme constaté récemment, les deux chemins desservant le centre du village ont été revêtus avec une couche du bitume bitumineux au grand soulagement des villageois. Les deux chemins en question qui communiquent avec la RN106, passant par cette bourgade, desservent la rive sud du village.

Ce projet livré tout récemment n’a pas manqué, bien évidemment, de susciter la satisfaction des habitants comme le notifiera l’un d’eux: «Cela fait des années que nous attendions cette opération de réhabilitation des accès internes de notre village. Par le passé, ces accès étaient carrément impraticables. À la tombée de la pluie, ils se transforment en bourbiers inextricables, gênant énormément la circulation automobile et piétonnière. Le chemin qui mène à l’école primaire était dans un état lamentable, d’autant plus que des dizaines d’élèves l’empruntent au quotidien et cela non sans difficultés. Aujourd’hui, le village respire avec cette réhabilitation des accès internes du village», souligne avec satisfaction notre interlocuteur.

Par ailleurs, il est à déplorer l’état peu reluisant du chemin qui mène vers la rive nord du village, qui n’est toujours pas pris en charge. L’un des habitants de ce quartier, situé au nord du village, déplore cet état de fait en disant : «Je suis content que le village ait bénéficié d’une opération cruciale de réhabilitation des chemins, mais il manque le revêtement du chemin qui dessert la partie nord du village à partir de la RN106». En dépit de tout cela, la bourgade d’Aftis accuse encore des manques criants en aménagement urbain comme les trottoirs, l’éclairage public à certains endroits, le bétonnage des ruelles, l’assainissement…

S. Y.