Les citoyens de Khellil gèlent leur contestation

Après un bras de fer qui a duré plusieurs jours, entre les villageois contestataires de l’importante localité de Khellil et l’exécutif communal, ces derniers sont revenus à de meilleurs sentiments, en gelant, depuis avant-hier, leur mouvement de contestation. Ils avaient, pour rappel, fermé les sièges de l’APC et de la daïra de leur circonscription, en guise de protestation contre la situation qui laisse à désirer de leur localité, conséquence d’un cumul de problèmes divers restés sans solution.

Le dénouement de la situation est intervenu suite à un arrangement avec le P/APC de la localité, ayant tendu la main à ces concitoyens, qui a souhaité que la tension baisse pour aller vers une concertation et discuter en toute sérénité. «Nous avons accepté l’offre du maire. C’est peut-être sa dernière chance. Il nous a promis qu’une réunion, dans un proche avenir, avec des représentants de la wilaya, sera programmée pour discuter à battons rompus et où toutes nos revendications seront examinées. En d’autres termes, nous voulons faciliter la tâche à nos jeunes et nos concitoyens qui ont des papiers à retirer, surtout au niveau de l’Etat civil», diront des villageois.

Une bonne décision prise par les différentes parties, au grand bonheur de la population, qui aspire à l’apaisement de la situation et œuvre au dialogue, seul moyen pour régler les problèmes. Désormais, la balle est dans le camp des responsables locaux et de la wilaya. A eux de prendre en charge les doléances des citoyens pour améliorer leur quotidien et solutionner leurs problèmes, selon les urgences et les priorités.

Nadir Touati