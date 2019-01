Les écoliers associés à l’événement

Lors des festivités ayant marqué la Journée nationale de la commune, la municipalité de Taskriout a fait le choix ingénieux d’associer ses écoliers à cette manifestation. En effet, dans le but de rapprocher les citoyens de l’administration et leur faire prendre conscience des difficultés et des efforts consentis par les élus surtout en ces périodes de rationalisation de la dépense publique, les écoliers pourraient constituer de véritables catalyseurs.

Les festivités s’étaient déroulées au siège de l’APC en présence du P/APC, Abdelmadjid Boudjit, de ses adjoints, de l’inspecteur administratif et des directeurs des différentes écoles primaires dépendantes de la commune. Des groupes d’élèves avaient investi les lieux tôt le matin, malgré le froid sibérien qui a pris possession de l’endroit. L’APC avait pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la logistique et faciliter le déplacement de ces dizaines d’élèves jusqu’au chef-lieu de la commune.

Chaque école avait préparé dans le cadre des activités de son club vert respectif des maquettes en relation avec la commune et bien d’autres projets, surtout s’agissant de la protection de l’environnement, ce sujet qui tient en haleine toute la wilaya. Ces élèves étaient tous transformés pendant qu’ils donnaient des explications au maire et aux personnes présentes sur leurs projets et leurs représentations.

Entre-temps, plusieurs citoyens présents ont eu l’occasion de converser avec les élus sur la situation de la commune et l’état des projets au niveau de tout le territoire de celle-ci, ainsi que des perspectives d’avenir. Ils ont eu tout le temps et la largesse d’exposer leurs préoccupations et de recevoir des explications détaillées de la part de l’édile communal ainsi que de ses adjoints. Notamment, comment pouvoir diversifier les entrées d’argent en boostant la fiscalité locale pour assurer l’autonomie financière de la commune.

Durant cette remarquable initiative, la commune a mis en évidence des bilans de certaines de ses divisions et services névralgiques au titre de l’année 2018, tels que l’état civil, la division du sport, celle de la voirie et de la chaussée, ainsi que la division de l’hydraulique et de la maintenance.

Concernant les élèves présents, ce fut aussi une occasion pour eux de connaître et d’identifier les différentes tâches qui incombent à la mairie telles la collecte des déchets ménagers, le nettoyage des rues et différents quartiers du chef-lieu, l’organisation des différents réseaux AEP à travers tout le territoire de la commune et surtout son rôle dans la construction, la gestion et l’entretien des écoles primaires.

Sami D.