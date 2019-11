Les enseignants en grève

Le staff pédagogique du lycée Idris Maouche en a assez. Les enseignants ont observé, la semaine dernière, trois journées de grève consécutives à cause du manque de moyens pédagogiques, notamment, et du service de restauration décrié. Jeudi dernier, la frustration se lisait aussi bien sur leurs visages que sur ceux des élèves qui attendaient qu’un compromis soit enfin trouvé entre les responsables et les enseignants.

Ces derniers croyaient que leur tutelle allait répondre enfin à leurs doléances et qu’ils allaient reprendre les cours. Mais personne n’a bougé le petit doigt pour qu’ils renoncent à leur grève. Dans ce sens, ils étaient contraints de recourir à la grève et boucler cette semaine par trois journées sans cours. «Les conditions dans lesquelles nous travaillons sont inadmissibles.

Les moyens pédagogiques sont soit dans un état de dégradation avancée, comme les tableaux, soit absents totalement, comme le tirage et les marqueurs. Nous avons longtemps pris notre mal en patience, mais ça ne pouvait durer», dira un enseignant. Et d’ajouter : «Avant de durcir le ton, nous avions déjà observé une seule journée de grève la semaine passée en guise d’avertissement à la direction et aux responsables. Nous avons transmis un rapport détaillé au directeur qui nous a signifié qu’une réponse favorable allait émaner de l’Académie.

Mais on a constaté, malheureusement, qu’ils faisaient la sourde oreille face à nos revendications légitimes», a-t-il fait savoir. À signaler que les enseignants ont même fait appel aux parents d’élèves pour qu’ils interviennent dans cette affaire. A présent, ils menacent de poursuivre leur mouvement de grève, dès aujourd’hui, dans le cas où leurs revendications ne seront pas satisfaites.

