Les entreprises du gaz pointées du doigt

Le réseau routier de la commune de Fénaia, dont l’état n’était déjà pas reluisant, est mis sens dessus-dessous par les entreprises engagées pour les travaux du gaz naturel. «Les entreprises chargées du projet du gaz bâclent leurs travaux et ne se soucient nullement de la remise à l’état des routes», se plaint un citoyen du village Takharoubt.

«Pourtant, on nous a appris que certaines dispositions du cahier des charges obligent les commissionnaires à colmater les tranchées et à remettre les axes routiers dans leur état initial, mais ces obligations restent théoriques», se désole-t-il.

Des citoyens du village Ilmaten rapportent que le trafic routier est rendu laborieux, voire périlleux, par l’état délabré des chemins. «Après le passage des engins d’excavation, les entreprises colmatent sommairement les trous avec de la terre. Dès qu’il y a une averse, l’érosion fait apparaître des trous béants, qui sont autant de pièges pour les automobilistes imprudents», témoigne un quadragénaire. «Ils ont démantelé toute l’infrastructure routière, sans nous alimenter en gaz dont le chantier s’étire indéfiniment.

Compte tenu du laisser-aller et de l’incurie qui prévalent, les choses ne semblent pas prêtes de s’arranger», fulmine un jeune citoyen résidant à la périphérie du chef-lieu communal. Un élu de l’APC, avec lequel on a discuté, dit partager les préoccupations des citoyens et leurs aspirations. «L’état de nos routes est un souci majeur, quoique beaucoup de communes connaissent la même problématique», dira-t-il. Et d’ajouter : «L’obstacle réside dans le retard pris par ce chantier du gaz. On ne peut procéder à la remise en état des routes, tant que ce projet n’est pas achevé et les essais opérés.»

N. M.