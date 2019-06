Les explications de la DJS

La salle de sport de Kherrata, sise à hauteur de l’agglomération du chef-lieu communal, donne des signes patents de vétusté et de dégradation : revêtement écaillé, menuiserie en piteux état, étanchéité défectueuse…

Érigée sur un site en cuvette, point de convergence de toutes les eaux de ruissellement, l’ouvrage se retrouve inondé après chaque épisode pluvieux. «On ne peut pas laisser cette structure à la merci des eaux boueuses et chargées de détritus. On a beau nettoyer et récurer, mais dès que la pluie tombe, le même spectacle se reproduit invariablement», témoigne un cadre sportif de Kherrata.

Un membre du staff technique d’un club local confie que l’état actuel de cette structure de proximité ne cadre pas avec la pratique sportive. «Les sportifs ne peuvent plus s’y adonner à leur sport favori. Il faut un véritable plan de réhabilitation pour pouvoir y envisager une quelconque activité», dira-t-il. «Cette salle est une passoire. L’eau dégorge de partout. Le parterre est souvent inondé. Avant toute reprise d’activité, nous sollicitons toutes les bonnes volontés pour contribuer à remettre la salle en état», affirment un jeune sportif de Kherrata.

Du côté de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), on nous apprend que la réhabilitation de cette salle est subordonnée à sa protection contre les inondations. «Nous avons sollicité l’APC, l’exhortant à mettre en place un ouvrage de protection contre les inondations. Dès que ce rempart sera réalisé, on procédera aux travaux de réhabilitation de cette salle, dont le coût des travaux oscille entre 20 et 30 millions de DA», informe un responsable de la DJS.

N. M.