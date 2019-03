Les femmes-pompiers honorées

à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, les effectifs féminins de la protection civile de la wilaya de Béjaïa, ont été honorés, jeudi dernier, au niveau de l’unité principale, sise aux quatre chemins, par leur direction, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya.

Des cadeaux ont été remis aux femmes de la protection civile, pour, a-t-on souligné, «leur signifier notre joie et notre respect. Ces femmes pompiers ont les mêmes devoirs et obligations que leurs collègues hommes et ont réussi à tous les niveaux et prouvé à plusieurs reprises leur abnégation à servir notre société aux côtés de leurs frères de métier. Merci à elles et bonne continuation», a soutenu le commandant F. Soufi, responsable de la cellule de communication à la direction de la protection civile de Béjaïa.

