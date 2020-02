Les heureux futurs hadjis connus

La salle du 8 Mai 1945 de la ville de Kherrata a abrité dans la matinée de samedi, le tirage au sort des candidats de la commune de Kherrata, inscrits pour se rendre aux Lieux-Saints dans le cadre du hadj de la saison en cours. Le déroulement de l’opération était assuré par la Commission communale compétente, composée d’élus de l’APC, du représentant de la daïra, des responsables du service de la règlementation de la mairie, en charge l’opération, d’imams des mosquées du centre-ville et de la localité de Aït Mérai.

Après explications à l’assistance des modalités réglementaires du tirage au sort et le déroulement de l’opération, 31 candidats correspondant au nombre de passeports spéciaux attribués à la commune de Kherrata ont été retenus. A noter que 461 personnes se sont inscrites, en l’occurrence 400 au niveau du service concerné de l’APC et 61 par internet. Pour ce qui est du quota réservé à Kherrata, il est considéré comme étant très insuffisant, vu l’importance de la commune et sa population qui est de 45 000 habitants.

S. Zidane