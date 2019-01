Les oliveraies d’Ichikar inondées

Les désagréments des dernières pluies diluviennes n’en finissent pas. Il s’agit dans ce cas de figure de l’oued Ath Hamdoune dont les eaux dévalent des hauteurs de la localité éponyme, en traversant la petite bourgade d’Ichikar, située à la sortie sud de la ville de Tazmalt.

Cette rivière a provoqué d’énormes dégâts dus aux dernières pluies torrentielles qui se sont abattues. Comme constaté in situ, les eaux de l’oued ont, dans leur défluviation, endommagé des oliviers en déracinant quelques-uns et en dégradant sérieusement d’autres, au grand désarroi des propriétaires qui ne savent plus à quel saint se vouer.

De larges et longues anfractuosités sont visibles à plusieurs endroits de ces oliveraies dénotant de la violence des courants d’eaux qui dévalaient des hauteurs d’Ath Hamdoune, une localité située dans la commune voisine d’Aghbalou, dans la wilaya de Bouira.

Cette rivière qui traverse les terres fertiles d’Ichikar provoque à chaque forte crue des dégâts incommensurables aux terres agricoles, laissant les propriétaires impuissants. L’opération de gabionnage et de calibrage dudit oued n’a pas été lancée au grand dam des fermiers de la localité, comme le soulignera l’un d’eux: «Les crues ravageuses de l’oued Ath Hamdoune nous ont fait voir de toutes les couleurs.

A la moindre intempérie, ses eaux débordent sur nos terres en emportant des pans entiers, dégradant ainsi des arbres fruitiers comme les oliviers.

Nous avons saisi depuis des années les autorités locales pour le dimensionnement et le gabionnage de cette rivière mais sans avoir eu gain de cause. Nous sommes vraiment livrés à nous-mêmes avec ces débordements qui ne cessent de porter préjudice à nos terres et récolte!», déplore notre interlocuteur.

Syphax Y.