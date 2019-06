Les PCD relancés

Plusieurs opérations entrant dans le cadre de l’aménagement urbain ont été inscrites, récemment, par les autorités communales de Tamokra, et ce en vue d’améliorer le cadre de vie des habitants de cette zone rurale. En effet, des projets sont enregistrés dont la réhabilitation de certains tronçons routiers. Il est projeté l’aménagement de la piste reliant la fontaine publique du village Boutouab à la localité d’Aït R’zine sur 3 km. L’APC a aussi inscrit d’autres opérations, qui sont prévues prochainement, comme l’aménagement de la piste à partir du lieu-dit «Vourkou Tiharkatine» vers le village Touffirt sur 4 km.

Dans le même sillage, il y a également deux autres projets ayant trait à l’aménagement de la piste allant du lieu-dit «Iherkane» vers la bourgade de Tassira, en passant par les localités Tizi Aidel, Ighil Bouferghou et Tagma sur une distance de 03 km dans sa première tranche et, enfin, l’aménagement de la piste reliant le chemin communal des localités de Tizi Aïdel, Igroufa, Isseghli, au village Tighermine sur une distance linéaire de 2 km. Pour lutter contre la pollution et les dépotoirs sauvages, les autorités municipales prévoient l’acquisition de corbeilles, de bacs-à-ordures et de dévidoirs métalliques.

La gestion des déchets ménagers pose un sérieux problème dans cette commune de haute montagne, où la décharge communale, longtemps décriée, continue de polluer l’environnement, alors que l’on préconise sa fermeture et la création d’une déchetterie dans les normes. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les Maladies à transmission hydrique (MTH), le service d’hygiène de l’APC a procédé dernièrement au nettoyage et à la désinfection de la source d’eau douce Tala Lota sise au village Bicher. Pour celle du village Taourirt, par contre, il est conseillé aux villageois de ne pas consommer son eau, en attendant les résultats des analyses bactério-chimiques.

S. Y.