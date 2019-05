Les primeurs inabordables

Le marché couvert, situé au centre de la ville de Tazmalt, connaît, chaque jour, une effervescence particulière depuis le début du mois de Ramadhan. En effet, les achats vont bon train, au quotidien, où des « grappes » de citoyens prennent d’assaut cet espace de transactions, mal aménagé malheureusement.

Il y a quelques mois de cela, les stands des marchands officiant dans ce souk étaient squattés par des dizaines de familles de réfugiés subsahariens avant d’en être délogées. Les stands sont à présents démontés pour « éviter » le retour de ces réfugiés. Le marché n’offre guère actuellement les conditions nécessaires pour sa tenue, et ce, à cause de son terrain boueux, et ce après les dernières averses, et l’absence des étals couverts ainsi que d’une clôture.

Qu’à cela ne tienne ! Un petit tour dans ce marché pour en savoir un peu plus sur la mercuriale a renseigné surtout sur la hausse des prix des primeurs qui « crachaient le feu « , lundi dernier. Ainsi, les cerises coûtaient pas moins de 800 da/kg ! Certes, ces baies rouges sont des primeurs, ce qui justifierait peut-être leurs prix exorbitants. « A 800 da/kg, les cerises sont carrément hors de la portée des petites et moyennes bourses. Mais comme c’est un fruit très prisé, on attend que ses prix baissent les jours prochains pour pouvoir en déguster ne serait-ce que quelques centaines de grammes ! » nous dit résigné un père de famille.

D’autres primeurs affichent aussi à « Tassouiketh » des tarifs jugés par les clients comme étant excessifs, à l’instar des abricots de volume médiocre, cédés entre 180 et 200 da/kg. La pêche précoce n’est pas en reste puisqu’elle valait pas moins de 200 da le kg. Quant aux nèfles, bien que ce soit leur saison, elles ne descendent pas de la barre des 150 da/kg ! La pastèque connaît pour sa part une baisse palpable de ses prix passant de 200 à 50 da/kg en l’espace de quelques semaines seulement. Pour le reste de la mercuriale, les tarifs sont plus ou moins accessibles. En tout cas, pour les légumes, il est enregistré une diminution notable des prix hormis les haricots verts toujours chers,

oscillant dans la fourchette des 150 et 200 da/kg.

