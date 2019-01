Les quartiers Merlot 1 et Merlot 2 dans la gadoue

Le même scénario se répète à chaque intempérie dans la ville de Tazmalt. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la région ont, pour la énième fois, embourbé des quartiers qui manquent cruellement en aménagement urbain, à l’exemple des lotissements Merlot 1 et Merlot 2 qui se trouvent actuellement en proie à la gadoue et aux flaques d’eau pluviales.

Les habitants de ces deux quartiers, qui ressemblent à de petits centres urbains, endurent les affres de l’absence de l’aménagement de leurs quartiers respectifs. Les déplacements aussi bien des résidents que des étrangers à ces quartiers sont laborieux à cause de l’état dégradé des ruelles et des accès qui se trouvent depuis les années 1990 dénudés et délaissés.

«L’état des accès de notre quartier (Merlot 1, ndlr) est exécrable. Les travaux de rénovation de l’ancien réseau de l’assainissement et du drainage des eaux pluviales ont fini par dégrader les ruelles et les accès principaux de notre quartier et le projet de réhabilitation, claironné à grandes pompes lors de la visite de l’ex-wali, n’est toujours pas lancé», déplore un habitant de Merlot 1.

Les deux quartiers précités étaient concernés par un projet entrant dans le cadre du programme de résorption du déficit en VRD (voies et réseaux divers), lequel a été budgétisé à hauteur de 300 millions de dinars, mais pour des raisons qui restent obscures, ledit projet n’a connu aucune ébauche.

Il était question de la l’aménagement et le pavage des trottoirs, le revêtement des accès, l’implantation des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, l’installation d’un nouveau l’éclairage public et bien d’autres opérations. Cependant, le commun des résidents de ces deux quartiers, qui n’ont rien vu venir jusqu’à présent, se demandent pourquoi ce projet, substantiel au demeurant, n’est pas encore lancé ?

Syphax Y.