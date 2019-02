Les travaux de revêtement lancés

Dans la commune d’Aït-Smaïl, plusieurs projets à l’arrêt ou à la traîne ont été relancés ou redynamisés par l’exécutif communal. C’est l’exemple du stade communal de la commune, sis à Tizwal, dont le lancement des travaux de revêtement en gazon synthétique ont pris énormément de retard.

Désormais, le chantier a démarré, au grand bonheur de toute la population. Bien qu’on envisage de donner suite à l’aménagement d’un dispositif de drainage et à la construction de quelques tribunes destinées au public, l’actuel projet ne consiste qu’en le revêtement en gazon synthétique. «Après un petit retard, on a réglé tous les points liés à la paperasse et on a fait l’ordre de service à l’entreprise chargée de son revêtement», dira l’édile communal.

«Il était temps que les travaux commencent après tout l’arrêt enregistré, dû aussi aux intempéries. Nous voulons bien améliorer le cadre sportif de nos jeunes pour qu’ils puissent pratiquer leurs sports dans les meilleures conditions. C’est dans cet unique souci que nous avons tant plaidé pour l’inscription de ce projet», ajoute le maire.

Inscrite dans le cadre du FCCL, pour une enveloppe budgétaire avoisinant les 3,5 milliards de centimes, cette opération était attendue depuis belle lurette par la jeunesse et les associations sportives locales, qui s’adonnent à leurs sports favoris sur des terrains inadaptés à la pratique sportives, voire dangereux. À présent, l’on compte les jours au sein de la famille sportive qui s’impatiente de voir le projet achevé.

M. K.